Новоназначенный министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что ключевые вопросы МВД он согласовывает непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Монастырский рассказал в одном из интервью и отметил, что возглавить Министерство ему также предложил лично Зеленский.

— Когда мне предложили возглавить МВД, это предложение сделал президент лично. Моей встречной просьбой было то, что я хотел бы ключевые проекты и процессы обсуждать также лично с президентом, — сказал Монастырский.

Глава МВД рассказал, что в целом коммуникация с Офисом президента происходит на уровне руководителей полиции или заместителя полиции по координационным вопросам.

— Могу подтвердить, что в течение этих примерно 50 дней пребывания на должности я имею возможность обсуждать все ключевые вопросы конкретно с президентом и премьер-министром, — отметил Монастырский.

По словам министра, через президента проходят исключительно ключевые вопросы.

Кроме этого глава ведомства рассказал о приоритетах Министерства внутренних дел. Подробнее об этом читайте в материале Фактов ICTV.