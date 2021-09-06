Участники Операции объединенных сил на Донбассе вместе с активистами запустили в сторону оккупированного Российской Федерацией города Донецк огромный флаг Украины.

Акция прошла в воскресенье, 5 сентября, сообщают ее участники в социальных сетях.

Флаг преодолел маршрут от Краматорска до Авдеевки, а также его привозили в Киев, где ветераны пронесли его по улицам столицы во время Марша защитников.

От Краматорска до Авдеевки через Киев: в небо над Донецком запустили флаг Украины / 4 фотографии

На государственный символ нанесли послания к патриотически настроенным украинцам, которые проживают на оккупированной территории.

Затем его прикрепили к десятку желто-синих воздушных шаров и запустили в небо возле Донецкого аэропорта.

При этом у пособников российских оккупантов акция украинских воинов вызвала волну возмущения.

Напомним, в августе возле Ласточкиного гнезда в оккупированной россиянами Ялте неизвестные активисты запустили в небо огромный флаг Украины, который они прикрепили к желто-синим шарикам.

Акция была приурочена к 30-й годовщине Дня Независимости Украины.

Прохожие спокойно наблюдали за происходящим, никак не проявляя агрессии либо недовольства украинским флагом.

Фото: Twitter Рядовий Жолудь