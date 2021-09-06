От Краматорска до Авдеевки через Киев: в небо над Донецком запустили флаг Украины

Участники Операции объединенных сил на Донбассе вместе с активистами запустили в сторону оккупированного Российской Федерацией города Донецк огромный флаг Украины.
Акция прошла в воскресенье, 5 сентября, сообщают ее участники в социальных сетях.
Флаг преодолел маршрут от Краматорска до Авдеевки, а также его привозили в Киев, где ветераны пронесли его по улицам столицы во время Марша защитников.
На государственный символ нанесли послания к патриотически настроенным украинцам, которые проживают на оккупированной территории.
Затем его прикрепили к десятку желто-синих воздушных шаров и запустили в небо возле Донецкого аэропорта.
При этом у пособников российских оккупантов акция украинских воинов вызвала волну возмущения.
Як це було. @Analytic_center @SprechenFuehrer pic.twitter.com/zd5AFKAdtL
— Рядовий Жолудь (@jolud13) September 5, 2021
Напомним, в августе возле Ласточкиного гнезда в оккупированной россиянами Ялте неизвестные активисты запустили в небо огромный флаг Украины, который они прикрепили к желто-синим шарикам.
Акция была приурочена к 30-й годовщине Дня Независимости Украины.
Прохожие спокойно наблюдали за происходящим, никак не проявляя агрессии либо недовольства украинским флагом.
Фото: Twitter Рядовий Жолудь