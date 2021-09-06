Ограничения желтой зоны карантина вскоре могут начать действовать на территории Украины. Согласно им, уменьшится допустимое количество участников массовых мероприятий и посетителей в учреждениях культуры. Подробнее об ограничениях, которые предусматривает желтая зона карантина, читайте в материале.

Желтая зона карантина: какие ограничения

Ограничения желтой зоны карантина традиционно предусматривают соблюдение безопасной дистанции 1,5 м и масочного режима. В регионах, которые входят в желтую зону, будут действовать такие правила:

кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать с заполненностью до 50% мест;

запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м территории;

в спортивных и фитнес-залах заполненность не должна составлять более одного человека на 10 кв. м.

Желтая зона карантина не предусматривает временных ограничений по поводу работы заведений общественного питания.

Согласно новым правилам, на всей территории Украины могут одновременно устанавливать зеленый или желтый уровень эпидопасности. Оранжевая и желтая зоны будут определяться в зависимости от ситуации в определенном регионе.

В случае ухудшения показателей заболеваемости на всей территории Украины будет действовать желтая зона. Ее введут после решения государственной Комиссии по техногенно-экологической опасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) по инициативе главы Министерства здравоохранения.

Ограничения желтой зоны карантина также будут введены на территории Украины, если в одном из регионов ухудшатся показатели и будет действовать красный уровень.