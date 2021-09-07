Верховная Рада частично открывает свои кулуары для представителей СМИ.

Во время шестой сессии допускается присутствие до 40 журналистов на втором этаже в отведенной части кулуаров.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков и подписал соответствующее распоряжение.

Согласно новым правилам, в пресс-центр на третьем этаже от телевизионных каналов допускается не более двух съемочных групп до четырех человек в каждой, а от информационных агентств до двух человек.

Другие издания могут аккредитовать одно лицо от своего медиа.

Зато в кулуары на втором этаже допускается не более одной съемочной группы в составе двух человек от телеканалов, не более двух человек от информационных агентств (в частности фотокорреспонденты), а от других также не более одного человека.

Ранее кулуары для прессы были закрыты из-за распространения в стране коронавирусной инфекции, затем их планировали открыть с сентября 2020 года, но эпидемическая ситуация не дала такой возможности.

Шестая сессия Верховной Рады

7 сентября 2021 началась шестая сессия Верховной Рады девятого созыва.

Ее открыл согласительный совет, на котором депутаты обсудили важные вопросы для работы в последующие полгода.

Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что ожидает проект бюджета 2022 года от Кабинета министров до 15 сентября.