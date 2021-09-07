Верховная Рада частично открывает свои кулуары для представителей СМИ.
Во время шестой сессии допускается присутствие до 40 журналистов на втором этаже в отведенной части кулуаров.
Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков и подписал соответствующее распоряжение.
Согласно новым правилам, в пресс-центр на третьем этаже от телевизионных каналов допускается не более двух съемочных групп до четырех человек в каждой, а от информационных агентств до двух человек.
Другие издания могут аккредитовать одно лицо от своего медиа.
Зато в кулуары на втором этаже допускается не более одной съемочной группы в составе двух человек от телеканалов, не более двух человек от информационных агентств (в частности фотокорреспонденты), а от других также не более одного человека.
Ранее кулуары для прессы были закрыты из-за распространения в стране коронавирусной инфекции, затем их планировали открыть с сентября 2020 года, но эпидемическая ситуация не дала такой возможности.
Шестая сессия Верховной Рады
7 сентября 2021 началась шестая сессия Верховной Рады девятого созыва.
Ее открыл согласительный совет, на котором депутаты обсудили важные вопросы для работы в последующие полгода.
Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что ожидает проект бюджета 2022 года от Кабинета министров до 15 сентября.