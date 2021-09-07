На перепроектирование строительства метро в Киеве правительство выделило 100 млн грн

Существующие сегодня проекты строительства новых линий и станций метрополитена в Киеве перепроектируют. На корректировку проектов с учетом текущей ситуации на рынке и современных потребностей столицы правительство выделило 100 млн гривен.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры. Корректировка коснется тех проектов, которые были утверждены еще в 2008-2012 годах. С тех пор изменились и потребности города, и цены на материалы.

— Корректировка нужна для приведения проектов в соответствие с современными потребностями столицы, а также для определения актуальной цены строительства, — говорится в сообщении Мининфраструктуры.

В перспективе рассматривается также разработка системной государственной программы по развитию метрополитена в Украине.

— На примере Подольско-Воскресенского моста мы видим, как затягивание строительства и деактуализация проекта, еще и в условиях хаотичной застройки, может привести к катастрофическим для города последствиям. У государства есть понимание того, что очень часто местные власти проваливают важные в целом для страны инфраструктурные проекты. Метро в Киеве — не исключение, — сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По данным Мининфраструктуры, для Киева проведут корректировку проектов строительства І очереди Левобережной линии метрополитена Троещина — Осокорки от ул. Милославская до станции метро Левобережная с электродепо Троещина в Деснянском и Дарницком районах Киева, а также участка 4-й ветки (Подольско-Выгуровской линии) метрополитена от станции Вокзальная до ст. Радужная с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина.

За все годы независимости в Украине построили в общей сложности 36 станций, из них только четыре — с 2011 до 2021 года. Последнюю станцию метрополитена в Киеве, Теремки, открыли в 2013 году.

Президент Владимир Зеленский в ходе программы Большая стройка назвал развитие и восстановление инфраструктуры лучшей характеристикой отношения государства к своим гражданам.