Представление о переходе Украины в желтый уровень эпидопасности предоставили на рассмотрение Кабмина — Ляшко

Минздрав подал в Кабмин представление о переходе Украины с 13 сентября в желтый уровень эпидопасности. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Сегодня состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, что Украина сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из зеленого уровня в желтый. Мы от Минздрава подали соответствующее представление в Кабмин, — объяснил он в эфире одного из украинских телеканалов.

Виктор Ляшко добавил, что на этой неделе состоится заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС), которая рассмотрит это представление. По его словам, скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидопасности.

Что предусматривает желтая зона карантина

Согласно ограничениям желтой зоны карантина, уменьшится допустимое количество участников массовых мероприятий и посетителей в учреждениях культуры.

В частности, кинотеатрам и другим учреждениям культуры разрешат работать только с заполненностью до 50% мест и запретят проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м территории.

Больше об ограничениях желтой зоны карантина — читайте в нашем материале.

Источник: Украина 24