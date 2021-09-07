Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Соколова |

Более 40% украинцев считают успешным визит Зеленского в США – опрос

Более 40% украинцев считают успешным визит Зеленского в США – опрос

Более 40% украинцев положительно оценили недавний визит президента нашего государства Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 2–4 сентября этого года.

Так, 7% опрошенных оценили визит как очень успешный, а 41% – как скорее успешный.

В то же время 28% респондентов придерживаются противоположного мнения: 9% считают визит Владимира Зеленского в США совсем неудачным, 19% – скорее неудачным.

Кроме того, оказалось, что 17% опрошенных вообще не слышали о визите, а 7% – затруднились ответить на вопрос социологов.

Опитування групи Рейтинг

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Читайте
Набор возможностей: чем завершилась для Украины встреча Зеленского и Байдена

Что известно о визите Зеленского в США?

Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией находился с рабочим визитом в США с 31 августа. Он продолжался несколько дней.

За это время был подписан ряд документов с американскими партнерами, в частности меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС, а также соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Украинский лидер провел встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, с руководителем NASA Биллом Нельсоном, президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, министром обороны США Ллойдом Остином.

А 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. После переговоров стороны обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве, которое состоит из пяти разделов. О чем в нем говорится, а также о других деталях встречи лидеров двух государств – читайте в нашем материале.

Источник: Рейтинг

Фото: Офис президента

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка