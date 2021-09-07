СБУ разоблачила черного археолога, который перепродавал оружие на Кировоградщине

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала черного археолога в Кировоградской области.

Преступник занимался раскопками оружия и боеприпасов со времен Второй мировой войны и перепродавал их представителями криминального мира.

Следователи СБУ установили, что черным археологом оказался житель Александрии, который был топ-менеджером одной из автозаправочных станций по основному месту работы.

Своей противозаконной деятельностью он занимался в нерабочее время на участках боевых действий Второй мировой войны.

Для сбыта вооружения он использовал личные связи в криминальном мире и организовал целый бизнес по продаже раритетного оружия.

Специалисты установили, что черный археолог пытался продавать вооружение и за границу.

Во время обыска правоохранители изъяли 6 гранат Ф-1, ружье и обрез ружья Мосина, пистолет Наган, 90 патронов калибра 7,62 мм и 1 кг пороха.

Все изъятые боеприпасы направлены на экспертизу, а для злоумышленника уже готовят сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 263 о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.