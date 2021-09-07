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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Школы и детсады на Сумщине могут закрыть на карантин

коронавирус

С понедельника, 13 сентября, большинство школ и детских садов в Сумской могут закрыть на карантин, а заведения перейдут на обучение в дистанционном формате.

Об этом сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, это касается учебных заведений, в которых по меньшей мере 80% работников не вакцинировались первой дозой препарата против коронавируса.

Живицкий отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. По состоянию на 7 сентября, в некоторых регионах зафиксировали превышенные показатели по уровню госпитализации больных Covid-19, среди которых — дети.

Политик подчеркнул, что правительство не может допустить тотального локдауна, переполненных больниц и смертей в Сумской области и стране, поэтому со следующей недели большинство школ и детских садов могут перейти на дистанционку.

По его словам, такая ситуация сложилась, в частности, из-за плохой организации иммунизации работников учреждений образования. Живицкий призвал украинцев вакцинироваться против опасного заболевания.

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Фото: Depositphotos

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