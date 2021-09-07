Среди официальных мероприятий, организованных к 30-летию провозглашения независимости Украины, больше всего украинцы оценили военный парад.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 2–4 сентября этого года.

Так, проведение 24 августа военного парада в центре Киева положительно оценили 44% опрошенных. Еще 23% респондентов дали нейтральную оценку, а 20% оценили парад негативно.

На втором месте по уровню положительных оценок – мини-фильм ДНК Украины (38% респондентов). В то же время 13% опрошенных оценили этот перформанс нейтрально, и лишь 4% – негативно.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время военного парада положительно оценили 36% опрошенных (еще 23% – нейтрально, 11% – негативно).

Праздничный концерт Независимость в нашей ДНК получил 29% положительных оценок. В то же время 19% опрошенных оценили это мероприятие нейтрально, а 9% – негативно.

Оценка всех мероприятий ко Дню Независимости выше среди респондентов, которые их видели. Лучшую оценку среди этой категории опрошенных получил мини-фильм ДНК Украины (67%).

Далее следуют: военный парад в Киеве и выступление президента Зеленского (по 51% положительных оценок), а также концерт Независимость в нашей ДНК (50%).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования – не превышает 2%.

Что известно о военном параде в Киеве?

Украинские военные прошли маршем по центральной улице Киева – Крещатику – 24 августа.

В мероприятии приняли участие курсанты и офицеры всех войск нашей страны. Почетными участниками военного парада стали собаки, которые маршировали в колоннах Государственной пограничной службы, Нацгвардии и Национальной полиции.

Юыла продемонстрирована военная техника и авиация. В небо, в частности, взлетели вертолеты и истребители. Кроме того, над Майданом пролетел самый большой самолет в мире – Ан-225 Мрия.

Открывал парад президент Украины Владимир Зеленский. После речи он вручил награды украинцам и иностранцам за их вклад в развитие нашего государства. В частности, пяти украинцам присвоили звание Герой Украины (нескольким из них посмертно).

Присутствующим показали и театрализованный перформанс под названием ДНК Украины. Во время этого мероприятия маленькая девочка с букетом, которая символизировала Украину, прошла сквозь все эпохи украинской истории.

Фото: Рейтинг, Факты ICTV