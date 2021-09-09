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Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

На Виннитчине пожилые супруги приобщились к Большой стройке Зеленского

Велике будівництво

В городке Браилов на Виннитчине пожилая чета, которая живет рядом с объектом программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, по собственной инициативе начала помогать рабочим на стройплощадке.

Эту историю рассказал в своем блоге глава партии Слуга народа, народный депутат Александр Корниенко.

В Браилове в рамках Большой стройки создается спортивный комплекс Авангард на месте, которое долгие годы занимал заброшенный детский сад.

— Супруги, живущие в доме напротив, рассказали нам, что в реконструкцию этого сооружения давно никто не верил. Сейчас муж и жена по собственной инициативе помогают работникам на стройке. В частности, подключают их строительные инструменты к своей розетке, когда на стройплощадке случаются перебои с электричеством, — пишет Корниенко.

В силу почтенного возраста эти люди, по мнению Корниенко, вряд ли будут пользоваться спорткомплексом, но искренне радуются, что у молодежи появляется альтернатива алкоголю и наркотикам.

— Ощущение неравнодушия и заботы со стороны государства, появление новых и современных материальных объектов порождают иное отношение людей к своей жизни и жизни своей громады, дает им возможность поверить в себя и ставить цели, которые выходят за границы выживания, заботиться о своем будущем и изменять его, — отметил Корниенко.

Депутат напомнил, что в этом году в рамках Большой стройки в целом по Украине будет обновлено или построено 6,6 тыс. км дорог, 74 школы, 54 детсада, 28 медицинских учреждений, более 140 приемных отделений и 340 медицинских амбулаторий в сельской местности, 24 бассейны и 78 других спортивных объектов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что инфраструктура — это отношение государства к своим людям.

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