Половина украинцев хорошо осведомлены о строительстве российского газопровода Северный поток-2, а около трети – что-то слышали об этом.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 2 – 4 сентября 2021 года.

Так, 50% респондентов сообщили, что знают о строительстве газопровода, которое осуществляется из России в Германию в обход Украины.

Еще 31% опрошенных – что-то слышали об этом. И только 18% – ничего не слышали и не знают.

В ходе опроса 41% респондентов выразили мнение, что Украина не имела возможностей остановить строительство Северного потока-2.

В то же время 20% опрошенных возлагают ответственность за это на пятого президента Украины Петра Порошенко, а 3% – на нынешнего главу государства Владимира Зеленского. При этом 26% респондентов считают, что оба президента несут одинаковую ответственность.

Относительно больше тех, кто знает о строительстве Северного потока-2, – среди жителей центральных и южных регионов Украины, а также людей старшего возраста.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Опрос провели среди 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования – не превышает 2%.

Что известно о Северном потоке-2?

Северный поток-2 (или Nord Steam-2) – это проект газопровода из России в Германию через Прибалтику. Общая его длина составляет более 1200 км. Газопровод будет способен транспортировать около 55 млрд кубометров газа в год.

Как объяснял министр энергетики Украины Герман Галущенко, даже после запуска Северного потока-2 наполовину украинский транзит может сократиться втрое – до 18 млрд куб. м.

В России планируют поставить Германии первые кубометры газа по газопроводу уже в ближайший отопительный сезон.

Во время встречи 1 сентября этого года президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ввести новые санкции против РФ, если Кремль попытается использовать Северный поток-2 как экономическое оружие.

Действующий контракт на транзит через Украину завершится в 2024 году.