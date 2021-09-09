Верховная Рада Украины поддержала сегодня в первом чтении законопроект о принудительном кормлении лиц, содержащихся под стражей, и осужденных лиц.

Соответствующий документ №4323 поддержали 286 народных депутатов.

Инициатором проекта закона является Кабинет Министров.

Как объяснил во время выступления в парламенте заместитель министра юстиции Александр Банчук, сейчас в украинском законодательстве отсутствует гуманная процедура в случае, если осужденные отказываются принимать пищу. Однако наличие такой процедуры является требованием Европейского суда по правам человека.

В законопроекте можно выделить следующие ключевые положения:

1. Процедуру принудительного кормления к осужденному, который заявил об отказе от принятия пищи, можно будет применять только если существует риск его смерти.

2. Для начала принудительного кормления необходим соответствующий вывод врача, что осужденному грозит значительное ухудшение состояния здоровья и даже существует угроза его жизни. Вывод должен подтверждаться медицинскими документами с результатами лабораторных и других исследований.

3. Вся процедура принудительного кормления должна происходить под контролем врача.

4. Для начала процедуры необходимо решение суда (без него запрещено применять принудительное кормление).

5. Должны быть сообщения прокурора и уполномоченного Верховной Рады по правам человека о каждом случае применения процедуры принудительного кормления.

В законопроекте пока не прописано, как именно должно происходить принудительное кормление (это планируют исправить ко второму чтению).

Ранее в Украине стартовала так называемая распродажа тюрем. В начале августа стало известно, что первым выставленным на продажу объектом станет Ирпенский исправительный центр.

В связи с этим министр юстиции Украины Денис Малюська отмечал, что Большая распродажа тюрем впоследствии перерастет в Большое строительство тюрем.