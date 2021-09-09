В пятницу, 10 сентября, погода в Украине будет солнечной и по-летнему теплой. Во всех регионах днем столбики термометров поднимутся выше +20. Ночью и утром заморозков не предвидится.

В южных областях, по прогнозам Укргидрометцентра, температура воздуха составит +23 +26.

На Севере страны – от +22 до +25, в центральных регионах – в диапазоне +23 +25.

В западных областях синоптики прогнозируют +22 +24, в восточных – от +23 до +25.

В Киеве 10 сентября сухо и солнечно, ночью и утром +10 +12, днем температура повысится до 25 градусов тепла.

Благодаря антициклону Hermelinde погода в Украине на выходные 11 и 12 сентября также ожидается солнечная и теплая, без осадков.

Небольшие дожди возможны в воскресенье только в Херсонской и Запорожской областях. А уже с понедельника, 13 сентября, дожди охватят Восток и Юг Украины.