Украина не перейдет в желтую карантинную зону с 13 сентября: Ляшко объяснил почему

В Украине есть основания для введения желтого уровня эпидопасности, но Кабмин может принять предложенные Минздравом изменения в соответствующее постановление не раньше среды, то есть 15 сентября, и только через неделю они вступят в силу.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время регионального форума Реформа системы школьного питания в Одессе.

— Минздрав обратился к Кабмину относительно рассмотрения этого вопроса на заседании Национальной комиссии по ТЭБ и ЧС. Ожидаем, что ориентировочно в среду Кабмин также рассмотрит внесенные Минзравом изменения в постановление о переходе областей к желтому, оранжевому или красному карантинному уровню эпидемической опасности для работы учебного заведения в условиях адаптивного карантина, — сказал министр.

Ляшко объяснил сам механизм введения карантина. Сначала правительство принимает изменения в постановление, потом созывается заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором принимается решение о переводе всей страны к желтому уровню, которое вступает в силу не ранее, чем через семь дней.

На заседании правительства 8 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в понедельник, 13 сентября, Украина может вернуться в желтую зону.

Подробно об ограничениях желтой зоны карантина читайте в материале Фактов ICTV.