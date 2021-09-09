Большинство украинцев негативно относятся к российскому лидеру Владимиру Путину. А наиболее позитивным оказалось отношение к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Джо Байдену.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 2 – 4 сентября 2021 года.

Как выяснили социологи, к Владимиру Путину негативно относятся 81% респондентов. Наиболее негативное отношение демонстрируют жители центральных и западных регионов Украины.

В то же время о позитивном отношении сообщили лишь 15% опрошенных.

Не намного лучшим является отношение украинцев к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Негативно к нему относятся 59% опрошенных, а позитивно – 34%. Как отмечают социологи, за последний год отношение к Лукашенко существенно ухудшилось – с 45% до 34%, а за последние два года – с 67% до 34% (то есть вдвое).

Что касается ключевых мировых лидеров, то украинцы лучше всего относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73%) и американскому лидеру Джозефу Байдену (64%).

В то же время, если смотреть в динамике, в последние месяцы отношение к президенту США немного улучшилось, а к Меркель – наоборот ухудшилось.

К лидеру Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 57% опрошенных (негативно – 19%), лидеру Польши Анджею Дуде – 54% (негативно – 10%).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Опрос провели среди 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования – не превышает 2%.

В июле вышла статья Владимира Путина, в которой он попытался объяснить “историческое единство” украинцев с россиянами, повторяя пропагандистские нарративы относительно нашего государства.

Кроме того, Путин в очередной раз не признал вторжение российских войск на территорию Украины весной 2014 года.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в статье для Фактов ICTV подробно рассказал, о чем свидетельствует статья Путина об Украине.