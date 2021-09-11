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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Директор Департамента коммуникации МВД Тракало подал в отставку

Директор Департамента коммуникации МВД Тракало подал в отставку

Директор Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало подал в отставку. Об этом на личной странице в Facebook Тракало написал 10 сентября.

Чиновник проработал в МВД шесть лет.

— Завершил рабочую неделю заявлением на увольнение. Более 6 лет на государственной службе. С начала становления Нацполиции — к развитию авиации МВД. После Революции Достоинства формировал пресс-службу Нацполиции “с нуля”. Был первым в истории ее спикером.

Бывало сложно. Но всегда конструктивно и результативно, — написал Тракало.

Дополняется …

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