На Донбассе ранили двух украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В результате вражеского огня двое украинских военных получили ранения. После оказания первой медицинской помощи их транспортировали в больницу. Состояние здоровья одного из них — тяжелое, другого — удовлетворительное.

В направлении Гранитного российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм попали позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Верхнеторецкое.

Кроме того, российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Верхнеторецкого из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.

Возле Нью-Йорка российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. А вблизи Новозвановки пять раз открывали огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Катериновка оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 120 мм.

Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС