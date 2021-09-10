На субсидии дополнительно нужно 12 млрд грн: Кабмин готовит обращение в Раду

На следующей неделе Кабмин подаст в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в госбюджет в части увеличения расходов на выплату субсидий.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в бюджете заложено 36 млрд грн, но на сегодняшний день 35,2 млрд грн уже использовано на выплату субсидий.

— До конца года, по расчетам Министерства социальной политики, необходимо еще около 12 млрд грн. Конечно, мы, как и договаривались, будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в госбюджет. Такие изменения будут представлены на следующей неделе в соответствующий комитет, — рассказал глава правительства.

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная ранее сказала, что сокращение субсидий в Украине не предусмотрено, в то же время отменят норму, которая предусматривала повышение нормативов потребления ресурсов во время карантина.