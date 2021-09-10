Портал Дія не будет работать сутки — до 11 сентября: в чем причина

Ночью 10 сентября на портале государственных услуг Дія запустили обновление адресных справочников, поэтому он не будет работать около суток.

Восстановление работы ожидается уже 11 сентября, сообщает администрация портала в соцсети.

Там объяснили, что цель таких обновлений — безошибочное отображение принадлежности населенных пунктов к общинам, и отметили, что работают в турборежиме, чтобы услуги возобновились как можно быстрее.

В комментариях под постом сообщили, что обновления происходят именно на портале, а мобильное приложение Дія работает в штатном режиме, поэтому все е-документы доступны для пользователей.