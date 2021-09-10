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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Портал Дія не будет работать сутки — до 11 сентября: в чем причина

Дія

Ночью 10 сентября на портале государственных услуг Дія запустили обновление адресных справочников, поэтому он не будет работать около суток.

Восстановление работы ожидается уже 11 сентября, сообщает администрация портала в соцсети.

Там объяснили, что цель таких обновлений — безошибочное отображение принадлежности населенных пунктов к общинам, и отметили, что работают в турборежиме, чтобы услуги возобновились как можно быстрее.

В комментариях под постом сообщили, что обновления происходят именно на портале, а мобильное приложение Дія работает в штатном режиме, поэтому все е-документы доступны для пользователей.

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