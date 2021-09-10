В Киеве разоблачили масштабную схему по продаже фальшивых справок о вакцинации и тестов — ФОТО

Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые массово подделывали ПЦР-тесты на коронавирус и документы о вакцинации.

Об этом сообщает прокуратура Киева 10 сентября.

Следователи установили, что организатором схемы является 54-летний мужчина, который вступил в заговоров с турагентствами и зарубежными лабораториями.

Вместе преступники наладили схему по подделке и распространению фальшивых результатов ПЦР-тестов и медкарточек.

Турфирмы, которые оформляли документы для выезда за границу, предлагали своим клиентам дополнительную услугу — уже готовые ПЦР-тесты от якобы украинских лабораторий для выезда в другие страны и такие же тесты, но уже от иностранных учреждений, чтобы попасть обратно.

Продавали также и поддельные справки о вакцинации от Covid-19. Изготавливать липовые документы в течение суток с момента “заказа”.

Цены на фальшивые документы колебались от от 450 до 850 грн в зависимости от уровня качества — дороже оценивались справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений.

В Киеве разоблачили масштабную схему по продаже фальшивых справок о вакцинации и тестов / 2 фотографии

В прокуратуре сообщают, что схема действовала с осени прошлого года.

Во время обыска по месту жительства главного организатора были обнаружены поддельные справки о результатах ПЦР-тестов, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, готовые бланки и шаблоны для изготовления фальшивых документов и 16 банковских карточек.

За день преступники продавали от 30 до 50 справок, а общее количество их клиентов составляет более 3,5 тыс. человек.

Сейчас следственные действия продолжаются.