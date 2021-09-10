В Украине изменят адаптивный карантин: Ляшко рассказал, как будут вводить зоны

Желтый уровень эпидопасности в Украине введут после принятия изменений в постановление об адаптивном карантине. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

— Принято решение, что желтый уровень эпидемической опасности мы введем после того, как предложенные Минздравом изменения будут одобрены правительством. За эту неделю мы прошли согласование со всеми центральными органами исполнительной власти и отрабатываем юридические правки с Минюстом. Как только получим их заключение, мы будем просить премьер-министра созвать внеочередной Кабинет министров, где рассмотрим вопрос о внесении изменений в постановление об адаптивном карантине, — сказал чиновник.

Ляшко добавил, что решение вступит в силу через семь дней после одобрения правительством. Тогда у национальной комиссии ТЭБ и ЧС будут все основания для объявления на территории Украины желтого уровня эпидопасности.

— Красный уровень эпидопасности будет устанавливаться для конкретных областей, — добавил министр.

Он напомнил, что для работы школ в желтом уровне определено требование о вакцинации 80% педагогического состава учебного заведения.

В то же время для работы в желтой зоне других сфер, например, культурных заведений, заведений общественного питания, предусмотрена возможность использовать одну прививку из курса вакцинации.

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