Олимпиада в Украине: Зеленский обсудит с Бахом, что для этого нужно

Президент Владимир Зеленский обсудит с председателем Международного олимпийского комитета Томасом Бахом возможность проведения в Украине Олимпийских игр.

Об этом глава государства заявил во время совместного брифинга с главой МОК.

— Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать, чтобы приблизить возможность для нашего государства стать страной, которая будет принимать Олимпийские игры. Очень хочется, чтобы мы были такой страной”, — заявил Зеленский.

Зеленский также напомнил, что 11 сентября Национальному олимпийскому комитету Украины исполняется 30 лет, с чем президент поздравил его главу Сергея Бубку.

Глава государства также поздравил всех граждан страны с Днем физической культуры. Он также выразил сожаление, что в этот же день также отмечается День украинского кинематографа.

Украинский лидер подчеркнул, что нельзя пытаться разделять культуру и спорт, поскольку оба эти сферы деятельности являются искусством.

Напомним, накануне Зеленский поручил правительству немедленно обеспечить реставрацию костела святого Николая в Киеве и установку там нового органа.

До завершения работ в памятнике архитектуры национального значения премьер-министр Денис Шмыгаль должен будет позаботиться о концертной деятельности Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках.

Кроме того, президент потребовал от премьера ежемесячных отчетов о проделанной работе.