Грозы и осеннее тепло: прогноз погоды в Украине на понедельник, 13 сентября

Начало недели в Украине будет дождливым и по-осеннему пасмурным. Днем средняя температура воздуха составит +25 градусов, а ночью — +12.

В западных и некоторых центральных регионах страны ожидаются грозы, в остальных областях существенных осадков не прогнозируется.

Подробнее о прогнозе погоды на понедельник, 13 сентября, читайте в материале Фактов ICTV.

Прогноз погоды по регионам

На западе Украины ожидается дождливая погода с грозами. Днем синоптики прогнозируют теплую погоду – воздух прогреется от +19 до +25 градусов. Ночью будет по-осеннему прохладно, столбики термометров покажут от +7 до + 11.

В центральных областях ожидается пасмурная погода, лишь в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях возможны грозы с дождями. Днем температура воздуха ожидается на уровне от +22 — +26, а ночью – от +8 до +13.

На севере страны также будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Днем столбики термометра поднимутся до отметок от +22 до +25, а ночью похолодает — +8 до +13.

В восточных областях, как и в большинстве других регионов страны, существенных осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до отметок от +23 до +26, а ночью ожидается похолодание – от +11 до +14.

Подобные погодные условия синоптики ожидают и на юге Украины. Там будет по-летнему тепло и не прогнозируется существенных осадков, хотя и будет облачно. Днем будет достаточно жарко – от +23 до +27 по Цельсию, а ночью придет прохлада – от +13 до +17 градусов.

В Киеве ожидается облачная погода, местами возможны дожди. Днем температура воздуха ожидается на уровне от +24 до +26, а ночью – от +12 до +14 по Цельсию.