Стало известно имя украинского защитника, погибшего в зоне проведения Операции объединенных сил в субботу, 11 сентября. Старший сержант Алексей Куленко получил тяжелое осколочное ранение во время выполнения боевой задачи.

Об этом сообщила глава Кировоградской ОГА Мария Черная на своей странице в социальной сети Facebook, ее слова подтвердил глава Кировоградского областного совета Сергей Шульга на своем Telegram-канале.

К сожалению, ранение оказалось смертельным и оборвало жизнь военнослужащего. Известно, что боец ​​был родом из Новоархангельского района.

В родном селе военнослужащего Покотилово остались отец и трое детей. Мария Черная отметила, что сейчас его семья переживает страшные времена. По ее словам, вся Кировоградская область горюет вместе с семьей погибшего военного.

Сергей Шульга отметил, что еще двое украинских защитников из Кировоградской области получили тяжелые ранения на Донбассе.

По состоянию на вечер 12 сентября, в течение сегодняшнего дня погиб один военный в Донбассе. За прошедшие сутки, 11 сентября, двое украинских бойцов погибли, еще 10 защитников пострадали.