Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об ухудшении погодных условий на территории страны.

По данным Укргидрометцентра, в течение часа в Киеве начнутся грозы, которые продержатся до конца суток 13 сентября (1 уровень опасности — желтый).

Кроме этого, в западных областях страны польют дожди, которые продлятся всю ночь. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на Закарпатье, в Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах и других городах Украины.

Укргидрометцентр также предупредил о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине в течение 13-15 сентября. Это не касается тех регионов, в которых ожидаются ливни.

Погода в Украине 14 сентября будут изменчивой. В северных, восточных, южных и центральных областях ожидается теплая и солнечная погода, однако на западе пройдут дожди.

Температура в Украине преимущественно будет держаться на уровне от +22 до +25 градусов по Цельсию. В Киеве будет теплая и сухая погода — от +21 до +23, осадков не ожидается даже ночью.