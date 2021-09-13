Кабинет министров Украины намерен обновить постановление об ограничениях для желтой и других зон эпидемической опасности. Изменения планируют принять в ближайшее время.

Об этом шла речь во время селекторного совещания Кабинета министров относительно предотвращения распространения коронавируса.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Минздрав предлагает, чтобы ограничения желтой и красной карантинных зон не касались тех заведений хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют Covid-сертификат или другие документы.

Среди них — сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса, отрицательный ПЦР-тест (сделанный не позднее, чем за 72 часа) или справка о перенесенной болезни в течение последних нескольких месяцев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал вакцинироваться работников учебных заведений для того, чтобы снизить заболеваемость детей во время обучения.

По данным Минздрава Украины, за последнюю неделю количество новых Covid-случаев возросло на 6 тыс. Около 1,5 тыс. человек госпитализировали в лечебные учреждения.

Высокие темпы роста Covid-19 фиксируют в нескольких областях Украины. Среди них — Черновицкая, Волынская, Львовская и Тернопольская.

В то же время в этих местностях увеличивается загруженность коек с кислородом, а количество госпитализированных за одну неделю увеличилось на 60%.