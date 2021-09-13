Карантин в Украине: поддерживают ли граждане введение ограничений

Более 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений и считают, что их необходимо соблюдать для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса.

В то же время 23% опрошенных склоняются к мнению, что от Covid-ограничений следует отказаться, несмотря на возможные риски, чтобы граждане могли свободно работать и зарабатывать деньги на жизнь.

Более трети респондентов не смогли выбрать, какое утверждение они больше поддерживают. Об этом говорится в исследовании Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

По данным фонда, почти одинаковое количество опрошенных поддержат или выступят против намерений мэра, если тот предложит отменить карантинные ограничения на территории города. Около 40% согласились с этим, такое же количество украинский — против.

В случае ухудшения эпидемической Covid-ситуации, чаще всего заявляли о поддержке обязательного и бесплатного проведения тестирования всех желающих (поддерживают 46% опрошенных) и запрете проведения массовых мероприятий (40%).

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38% поддерживают введение двухнедельной изоляции для туристов из стран, в которых высокие показатели Covid-заболеваемости, чем в Украине.

Однако только 2,6% респондентов согласны с тем, что следует первоочередно ограничивать движение общественного транспорта, а 16% украинцев считают, что угрозы коронавируса недостаточны для того, чтобы вводить такие ограничения.

В то же время более половины опрошенных (56,5%) поддерживают ограничения для массовых религиозных мероприятий до завершения Covid-пандемии коронавируса, а 22,5% украинцев выступили против такого решения.