Погода на неделю в Украине с 13 сентября 2021 по 17 сентября 2021

Неделя в Украине начнется разной погодой в отдельных регионах страны.

В понедельник, 13 сентября на западе дождь. Температура воздуха +21 — +26 днем ​​и +10 — +12 ночью, теплее всего — на Закарпатье.

В центральных и северных регионах будет по летнему тепло. Воздух прогреется от +23 до +27 днем ​​и остынет до +10 — +14 ночью, без осадков во всех регионах, кроме Киевской области.

На востоке также солнечно и сухо, температура воздуха будет колебаться от +23 до +27 днем ​​и от +10 до +14 ночью.

Теплее всего — на юге страны, там температура составит от +24 до +28 днем ​​и упадет до +12 — +16 ночью, осадков также не ожидается.

Во вторник, 14 сентября, синоптики прогнозируют еще больше солнечных областей.

Дождливо только в нескольких западных регионах. Температура воздуха, по данным синоптиков, будет колебаться от +20 до +24 днем ​​и от +9 до +12 ночью.

В северных и центральных регионах столбик термометра поднимется до +21 — +25 днем ​​и опустится до +10 — +12 ночью, без осадков.

На востоке, по прогнозу синоптиков, воздух прогреется от +24 до +26 днем ​​и от +10 до +13 ночью.

На востоке, в большинстве областей сухо, дождь обещают только в Одесской области.

Температура воздуха будет колебаться от +24 до +28 днем ​​и от +12 до +16 ночью.

Среда, 15 сентября, будет еще достаточно теплой и сухой на всей территории Украины, ни в одной области не прогнозируют осадков.

На западе умеренная облачность, синоптики прогнозируют от +17 до +24 днем и от +7 до +10 ночью.

В центре и на севере также умеренная облачность. Днем воздух прогреется от +17 до +23, а ночью остынет до +6 — +11.

На востоке и юге теплее, чем на остальной территории. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +25 днем и от +9 до +16 ночью, без осадков.

Четверг, 16 сентября, вновь принесет на запад дожди. Температура воздуха от +18 до +23 днем и от +8 до +12 ночью.

В центре и на севере — сухо, синоптики обещают от +18 до +22 днем и от +6 до +10 ночью.

На востоке погода будет солнечной и сухой. Воздух прогреется до +20 до +25 днем и от +6 до +11 ночью.

В южных регионах синоптики прогнозируют от +21 до +25 днем и от +10 до +15 ночью, без осадков.

В конце недели, 17 сентября, осень в Украине начнет ощущаться сильнее.

На западе мелкий дождь ожидается днем и ночью, температура воздуха составит от +15 до +20.

В центре и на севере дожди в Винницкой, Черкасской, Киевской, Сумской, Кировоградской и Черниговской областях.

Температура воздуха днем будет колебаться от +15 до +22, а ночью от +6 до +11.

На востоке и юге сухо и тепло. Синоптики прогнозируют от +20 до +25 днем и от +6 до +15 ночью.