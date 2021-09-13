В субботу, 11 сентября, президент Владимир Зеленский вместе с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом принял участие в официальном открытии нового урбан-парка на территории ВДНГ в Киеве.

Об этом сообщил сайт Офиса президента.

На территории урбан-парка уже работает масштабный спортивный кластер: здесь расположены в частности скейт-парк, стритфутбольний спот, стритбольный спот для тренировок по стритболу и баскетболу 3х3 и 5х5, стритдэнс и ивент-спот для занятий уличными танцами, стритворкаут-спот, паркур-спот, беговая дорожка в лесной зоне длиной 3,5 км.

Сейчас смотрят

Проект был реализован в рамках программ президента Владимира Зеленского Большая стройка и Здоровая Украина.

— В ближайшие годы все областные города — и не только — увидят такой класс, который, мне кажется, очень понравится украинским гражданам, особенно самым маленьким, — отметил глава государства.

Он объяснил, что аналогичные парки планируется открыть и в других городах Украины: в 2022 году такие пространства появятся во Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах.

— Именно с помощью таких классных спортивных развлекательных современных магнитов мы будем увеличивать количество граждан Украины, которые будут заниматься различными видами спорта, — подчеркнул Зеленский.

Президент МОК Томас Бах отметил быстрые темпы создания урбан-парка — его начали строить в июне, а завершили уже в августе.

— Такие парки очень важны для развития физической культуры. И когда случилась пандемия Covid-19, все поняли, насколько важна физкультура, как для физического, так и для ментального здоровья, — заявил Бах, выразив надежду, что подобные парки помогут развивать олимпийские виды спорта в Украине.

Вход в урбан-парк на ВДНГ свободен круглосуточно.

По словам заместителя руководителя ОП, координатора Большой стройки Кирилла Тимошенко, до августа следующего года на этой территории должны появиться три бассейна, 10-метровая вышка для прыжков в воду, зона для пляжного спорта.

— Спортивная инфраструктура — это не привилегия для избранных в фитнес-залах. Мы делаем ее современной и доступной для всех желающих, — написал Тимошенко в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка планируется построить в каждой ОТГ новый современный парк для отдыха граждан.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.