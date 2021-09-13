В Украине могут вырасти цены на алкоголь — причина

Министерство экономики пересмотрит минимальные розничные цены на алкоголь. В ведомстве убеждены, что кроме детенизации рынка, такие шаги будут способствовать развитию реального сектора экономики.

Проект постановления об утверждении новых цен уже разработан, он находится на согласовании с другими органами власти.

В Минэкономики объяснили, что из-за подорожания сырья и материалов, используемых в отрасли, легальные производители алкогольных напитков без обновленных минимальных розничных цен не могут поднять стоимость своего продукта к экономически обоснованному.

Они не выдерживают конкуренции с нелегальными производителями, которые из-за использования сырья с нелегального рынка формируют предложение товара по минимально допустимой цене.

— Инструмент минимальных розничных цен вместе с показателями стоимости и качества обеспечивает конкуренцию на рынке алкогольных напитков. Это уменьшает сегмент теневого рынка, вытесняя его из легальной продажи по ценовому фактору, — добавил заместитель министра экономики Сергей Теленик.

В июле этого года стало известно, что в Украине хотят запретить продавать алкоголь и сигареты в супермаркетах и ​​неспециализированных магазинах. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Согласно тексту документа, продажа пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, вина, обычных и электронных сигарет, устройств для курения без сгорания табака и аксессуаров для них предлагают разрешить только в специализированных торговых точках.

Источник: Минэкономики