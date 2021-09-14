СБУ разоблачила коррупционную схему на Укрзализныце с поставками некачественных запчастей

Служба безопасности Украины разоблачила очередную коррупционную схему на Укрзализныце, которая не только нанесла государству миллионные убытки, но и могла повлечь за собой аварии.

Участники схемы получали деньги на поставках некачественных запчастей для железнодорожных путей.

Эксперты сделали вывод, что приобретенные запчасти не соответствуют стандартам и могут привести к авариям подвижного состава.

По данным следователей, представители одного из филиалов предприятия наладили целый механизм, к которому привлекли столичную коммерческую структуру.

Представители компании поставляли Укрзализныце резиновые прокладки для путей в течение 2020-2021 годов.

Но поставки осуществлялись с нарушением установленной процедуры и без контроля качества запчастей.

В производстве резиновых прокладок была нарушена технология, в частности химические компоненты были заменены более дешевыми материалами.

Могла вызвать аварию: СБУ разоблачила коррупционную схему на Укрзализныце / 2 фотографии

В тоже время цена за дешевые комплектующие была достаточно высокой, а разницу по производству коррупционеры забирали себе.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, продолжается досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а на изъятую некачественную продукцию наложен арест.