Мы меняем подход к карантину в разных зонах — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции заявил, что новое карантинное постановление будет опубликовано сегодня, и объяснил, какие изменения внесены.

— Мы меняем подход к карантину в красной, желтой и оранжевой зонах. То есть постановление не меняется, оно не ухудшает условий, иногда даже улучшает. Мы исходим из того, чтобы на сегодняшний день государство дало возможность всем вакцинироваться, — подчеркнул глава правительства.

По его словам, в желтой зоне может все работать при условии, что коллектив вакцинирован по меньшей мере одной дозой, такое же требование и к посетителям.

— Это нормальные условия, чтобы не блокировать экономику, не закрывать школы и детсады. Мы хотим, чтобы все работало, но мы должны обезопасить людей от заражений, — добавил он.

В то же время в красной зоне, как отметил Шмыгаль, ситуация почти такая же — но нужно иметь две дозы вакцины.

— Можно работать заведениям, но коллектив должен быть вакцинирован на 100%, и посетители должны также показать сертификаты о полной вакцинации. Это всех защищает от заражения, одновременно позволяя бизнесу работать. Такова наша логика, — сказал глава правительства.

Он отметил, что так делают все страны в мире, чтобы избежать локдауна.

13 сентября Кабмин установил новые карантинные ограничения в Украине. Они предусматривают, что в стране будут действовать Covid-сертификаты — желтый и зеленый.

В них будет информация о вакцинации, отрицательном результате тестирования или выздоровлении от коронавируса.