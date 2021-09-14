В Запорожье водитель маршрутки покалечил 82-летнего пенсионера из-за льгот и багажа

В Запорожье водитель микроавтобуса искалечил пожилого пассажира, потому что у того при себе были рюкзак, тачка и удостоверение, разрешающее бесплатный проезд.

Водителя уже уволили. Но автоперевозчики жалуются: этот вопиющий случай является ярким свидетельством глубокого кризиса в отрасли, ведь многие профессиональные водители на заработках, поэтому и берут в рейсы всех желающих.

Видео с избиением пенсионера распространили в соцсетях. В посте женщина — автор кадров — отметила, что водитель почти пустого автобуса не захотел пускать дедушку якобы потому, что у того были рюкзак и тачка. Вытолкнул из салона, а потом еще и добавил дверью.

На место происшествия прибыла ​медицинская бригада. Врач констатировал признаки закрытой черепно-мозговой травмы.

С синяком на пол-лица и в сопровождении сына Валентин Иванович направляется в больницу на обследование к невропатологу. Потому что, говорит, после удара маршрутчика у него болит голова и скачет давление.

— У меня никогда давления не было. А сейчас давление — 160. Утром сегодня было 150 на 104, — говорит пенсионер.

Он рассказал, что в тот день у него был 82-й день рождения, и он направлялся на дачу к друзьям. Несмотря на то, что льготник — собирался оплатить проезд. Однако водитель сразу начал на него кричать из-за багажа.

— Мне не позволил зайти в маршрутку, ногой выбросил рюкзак. Вот это я получил. Говорю, как вам не стыдно вести себя так с пожилым человеком. А он берет двери, резко закрывает и меня ударило косяком, — рассказывает мужчина.

Глава городского управления транспорта Олег Марголин заверил, как только увидел видео, на предприятие, где работал водитель, отправили спецкомиссию. Перевозчика оштрафовали. Водителя уволили.