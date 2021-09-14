Рост случаев заболевания коронавирусом, который наблюдается в Украине в последнее время, не свидетельствует о начале очередной, третьей, волны пандемии.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

– Мы восьмую неделю подряд видим постепенный рост (заболеваемости Covid-19, – Ред.) и осложнение эпидемической ситуации. Мы видим количество людей, которые заболели, и тех, которые выздоровели, – выздоровели гораздо меньше. И это приводит к тому, что медицинская система постепенно заполняется… Это не начало еще волны, то есть ситуация является контролируемой, – заверил Кузин, отвечая на вопрос, можно ли уже констатировать третью волну пандемии в Украине.

По словам главного санврача, по состоянию на сейчас в стране заняты примерно 23% реанимационных коек в больницах. А темп прироста по показателям занятости медицинской инфраструктуры составляет 3% в день.

Кузин отметил, что хотя новой волны Covid-19 еще нет, однако есть значительное количество территориальных общин и районов в областях, которые вызывают большое беспокойство, поскольку там ситуация может выйти из-под контроля.

Главный санврач также напомнил, что сейчас в Украине применяются нормы адаптивного карантина, согласно которым при заполненности коек в больницах по крайней мере на 50% регионы будут переходить в оранжевую и красную зоны.

По словам Кузина, на сегодняшний день все показатели свидетельствуют о приближении Украины к желтой зоне карантина.

– Желтая зона – это зона повышенного внимания, когда мы должны более тщательно планировать как ресурсы системы здравоохранения, так и проводить противоэпидемические мероприятия, — заявил главный санврач.

Карантин в Украине

На сегодняшний день все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина. Однако уже в ближайшее время ограничения могут усилить.

Как заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко, сейчас есть основания для введения желтого уровня эпидопасности в Украине.

Накануне стало известно, что Кабинет министров установил новые карантинные ограничения. Они предполагают, что в нашей стране будут действовать два вида Covid-сертификатов – желтый и зеленый.

В них будет содержаться информация о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от коронавируса. В так называемом желтом сертификате будет информация о первой прививке, а в зеленом – о полном курсе.

При наличии у граждан, пересекающих границу Украины и прибывающих с временно оккупированных территорий, желтого или зеленого Covid-сертификата, не нужно будет проходить самоизоляцию.

Кроме того, Кабмин упростил требования к работе учебных заведений, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений при наличии желтого или зеленого Covid-сертификатов.

Более подробно о новых карантинных правилах в Украине читайте в материале.

Источник: UA:Перший