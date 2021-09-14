В Украине планируют усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений, в частности масочного режима. Для этого в торговых центрах хотят установить специальные камеры.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, такие камеры появятся в ТЦ на уровне областей.

– Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдают ли социальные дистанции, — подчеркнул Кузин.

Он также анонсировал более частые визиты в области с проверками в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине.

– Вероятнее всего, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут довольно частые визиты в области, в отдельные заведения, чтобы мы объясняли или на месте убеждались в том, что нормы работают эффективно, — рассказал главный санврач.

Кроме того, на уровне областей планируется проводить выездные заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Карантин в Украине

По состоянию на сейчас все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина. Однако уже в ближайшее время ограничения могут усилить.

Как отмечал министр здравоохранения Виктор Ляшко, в данный момент есть основания для введения в Украине желтого уровня эпидемиологической опасности.

13 сентября Кабинет министров установил новые карантинные ограничения. Они предполагают, что в нашей стране будут действовать два вида Covid сертификатов – желтый и зеленый. В первом будет информация о первой прививке, а во втором – о полном курсе вакцинации.

При наличии у граждан, пересекающих границу Украины или прибывающих с временно оккупированных территорий, желтого или зеленого Covid-сертификата – не нужно будет идти на самоизоляцию.

Кроме того, Кабмин упростил требования к работе учебных заведений, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений при наличии желтого или зеленого Covid-сертификатов у персонала и посетителей.

Подробнее о новых карантинных правилах в Украине читайте в материале.