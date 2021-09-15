Бюрократия оттягивает запуск Бюро экономической безопасности — эксперт

Бюро экономической безопасности Украины может быть создано вовремя, однако с небольшой задержкой. Об этом сообщил аналитик Общественной организации Всеукраинское объединение Антикоррупционный блокпост Рыбальченко Олег в своем материале.

Аналитик отметил, что создание Бюро экономической безопасности – это конечный этап реформы налоговых органов и ликвидации ГФС и, учитывая гигантский масштаб государственных органов, процесс происходит быстро. Однако существует ряд бюрократических нюансов, процесс решения которых отодвигает момент запуска Бюро.

— От того, насколько быстро будет создана и исполнит свои обязанности межведомственная группа по решению вопросов материально-технического обеспечения Бюро, будет принято штатное расписание, положение о создании территориальных органов, порядок прохождения службы, определено структуру, численность и направления ответственности заместителей, будет зависеть то, насколько быстро заработает БЭБ, — написал аналитик Антикоррупционного блокпоста Олег Рыбальченко.

По словам аналитика, соблюдение всех формальностей и бюрократических нюансов необходимо, чтобы Бюро заработало полноценно, а дела в будущем не разваливались в судах.

Олег Рыбальченко отметил, что для начала работы Бюро вовсе не нужно будет ждать набора полного личного состава, однако нужно соблюсти процедуру. Аналитик ОО Антикоррупционный блокпост обратил внимание на фундаментально новые принципы, по которым должен работать БЭБ.

— На Бюро возложена задача выявления и ликвидации причин экономических преступлений, а не их последствий. Согласно закону, на Бюро возложены информационно-аналитические функции, исполнять которые должно соответствующее подразделение, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что перед аналитическим отделом БЭБ будет стоять задача выявления и борьбы с недостатками системы, которые являются мультипликатором нарушений, несущих вред экономике, ведь особенность БЭБ в том, что это аналитический, а не силовой орган.

Также аналитик обратил внимание на то, что предельная численность личного состава Бюро экономической безопасности в разы превосходит численный состав других органов власти, созданных с нуля, запуск которых требовал соблюдения процедур конкурсного отбора – ГБР и НАБУ.