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Факты / Украина / Общество
Юлія Соколова |

Госбюджет-2022: сколько Кабмин предлагает выделить на пенсии и субсидии

Гаманець з грошима

В 2022 году на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные услуги планируется выделить более 30 млрд гривен, а на пенсионные выплаты – более 200 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные проекта государственного бюджета на 2022 год, утвержденного на заседании Кабинета Министров.

Так, расходы на субсидии планируются на уровне 34 млрд гривен. Речь идет об отопительном сезоне 2021-2022 годов.

– В отопительном сезоне 2021-2022 годов будет обеспечено в полном объеме финансирование льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги, — заверил министр финансов Сергей Марченко, представляя проект госбюджета.

Всего же на льготы и субсидии для 4,6 млн человек (с учетом авансирования в предыдущем году) заложено 41,4 млрд гривен.

Держбюджет 2022

На пенсии же для почти 11 млн украинцев в 2022 году хотят выделить 200,6 млрд гривен.

– На пенсионное обеспечение в 2022 году будет направлено 200,6 млрд грн. Эти расходы включают индексацию пенсий, доплаты к пенсиям военнослужащих и другие расходы Пенсионного фонда, — пояснил Марченко.

Бюджет Пенсионного фонда в проекте госбюджета на 2022 год составляет 531 млрд грн (что на 31 млрд больше показателя 2021 года). Дополнительные расходы на индексацию пенсий с 1 марта планируются в размере 28,2 млрд грн, выплаты военным пенсионерам – 10,6 млрд грн. Кроме того, предусмотрено 2,5 млрд грн для перерасчета пенсий чернобыльцам.

Держбюджет 2022

Общие расходы на социальное обеспечение и социальную защиту граждан в следующем году предлагается предусмотреть в размере 320,1 млрд гривен.

Недавно Верховная Рада приняла закон, согласно которому уже с 2022 года в Украине могут ввести ежегодную индексацию пенсий 1 марта для всех категорий пенсионеров.

Такая индексация коснется военных, госслужащих и других категорий пенсионеров на общих условиях.

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Фото: Depositphotos

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