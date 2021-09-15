СБУ разоблачила нелегальные колл-центры, которые воровали деньги со счетов украинцев

Служба безопасности Украины прекратила деятельность двух нелегальных колл-центров на Сумщине, которые мошенническим путем выведывали у людей информацию об их банковских счетах.
Затем преступники снимали с украденных счетов деньги, а часть из них отправляли местному криминальному авторитету.
По информации следствия, в подпольных колл-центрах работали почти 70 человек, а чтобы узнать контакты потенциальных жертв, злоумышленники приобрели базы данных банков.
Точная сумма нелегального дохода дельцов неизвестна, но по данным СБУ, речь идет о десятках миллионов гривен.
Чтобы получить данные карточек, мошенники представлялись сотрудниками банка и говорили, что проводят телефонный опрос или предлагали новую банковскую услугу.
Таким образом они входили в доверие к людям и получали от них конфиденциальную информацию.
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Часть украденных денег злоумышленники отдавали на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета Леры Сумского.
Он бежал с территории Украины и скрывается от правоохранительных органов за рубежом.
Сейчас открыто уголовное производство, проводятся соответствующие следственные действия.