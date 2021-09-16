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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Служба Госспецсвязи заблокировала 39 тыс. кибератак на государственные ресурсы за неделю

хакери

Специалисты службы Госспецсвязи сообщили, что за неделю на государственные информационные ресурсы были осуществлены почти 39 тыс. различных кибератак, которые они заблокировали.

В ведомстве отмечают, что это количество атак было заблокировано в период с 8 по 14 сентября и это на 10% меньше, чем на прошлой неделе.

— В зоне ответственности Службы в течение недели Системой защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировано 38 948 атак различных видов, что на 10% меньше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство — сетевые атаки прикладного уровня (99%), — говорится в сообщении Госспецсвязи.

Служба Госспецсвязи заблокировала 39 тыс. кибератак на государственные ресурсы за неделю

Кроме этого, на этой неделе система обнаружения уязвимостей зафиксировала более 430 тыс. подозрительных событий в сети интернет на территории Украины.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA зарегистрировала и обработала 3 130 киберинцидентов, которые в основном (99%) касаются распространения вредоносного программного обеспечения.

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Также, подавляющее большинство этих кибератак принадлежит доменной зоне UACOM, отметили в ведомстве.

Источник: служба Госспецсвязи

Фото: Depositphotos

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