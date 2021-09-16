Украина ведет переговоры о производстве Covid-вакцин по технологии мРНК — Ляшко

Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от Covid-19. Их могут производить в Харькове.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью одному из телеканалов.

— Когда мы говорим о производстве иммунобиологических препаратов — так, сегодня мы видим, что уже есть определенные результаты локализации производства от компании Лекхим в Харькове, — сказал Ляшко.

Он добавил, что есть соглашения на локализацию производства других вакцин. Сейчас представители Минздрава ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины в Украине.

— До конца этого года мы будем иметь четкое понимание, как все эти процессы наладить, — отметил министр.

Отметим, мРНК-вакцинами являются препараты Pfizer и Moderna.

Напомним, в августе глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в Украине планируют создать биокластер, в котором будет происходить изготовление вакцин и тест-систем для диагностики инфекционных болезней.

Сейчас вакцины от инфекционных болезней, в частности от коронавируса, Украина закупает у других государств. Из-за этого она зависит от поставок этих препаратов, что может влиять на проведение прививочных кампаний.