Общественный транспорт Киев – в столице перевозчиков начали проверять инспекторы

17 сентября в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок. Они будут следить за тем, как на маршрутах соблюдаются новые стандарты пассажирских перевозок.

Инспекторы с помощью сертифицированных приборов будут проверять температурный режим в салонах, а также следить, чтобы там не было шумового и визуального загрязнения.

Кроме того, будут фиксировать, есть ли внутри автобуса унифицированный информационный плакат, а у водителей – необходимые документы, и одеты ли они в специальную форму.

Среди других пунктов контроля – техническое состояние транспорта, чистота, приспособленность автобуса к перевозке лиц с инвалидностью и тому подобное.

Фиксировать нарушения инспекторы будут с помощью постоянно включенных боди-камер.

Заместитель главы Киевской городской администрации Константин Усов перед выходом инспекторов на рейды, призвал их не бояться ничего, кроме неэффективности и связей с “маршруточной мафией”.

– Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже в полном составе уволили. Если надо будет, уволим и следующий, – подчеркнул Константин Усов.

С камерами и термометрами: в Киеве перевозчиков начали проверять инспекторы / 4 фотографии

28 июля в Киеве на маршруты вышли 12 перевозчиков, которые победили в конкурсе на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Все они обязаны предоставлять услуги по новым типовым договорам Об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Согласно документу температура воздуха в салоне летом не должна превышать 22 градуса, а зимой быть не меньше 15 градусов.

Автобусы должны быть оснащены минимум пятью кнопками остановки по требованию, информационным плакатом утвержденного стандарта.

Водители должны носить специальную униформу, уметь оказывать домедицинскую помощь и общаться с пассажирами только на украинском языке. Кроме того, им запрещено курить и включать музыку в салоне.

Источник: КГГА

Фото: КГГА