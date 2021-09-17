В субботу, 18 сентября, украинцы почувствуют первое существенное дыхание осени в виде дождей и гроз.

На западе сильные дожди и снижение температуры, воздух прогреется до +13…+19 днем ​​и остынет до +9 …+13 ночью.

В центре и на севере и днем ​​и ночью ожидается дождь с грозой. Температура будет колебаться от +13 до +17 днем ​​и от +10 до +13 ночью.

Восточные регионы не обойдут дожди, сухо будет только на Луганщине. Здесь температура воздуха днем ​​выше, чем в других областях и составляет +20…+22. а вот ночью, несмотря на отсутствие дождя и теплый день температура опустится ниже +10.

В остальных восточных регионах дождь, столбик термометра будет показывать от +17 до +22 днем ​​и от +10 до +12 ночью.

На юге тоже достаточно тепло, однако и днем ​​и ночью ожидаются обильные осадки. Температура будет колебаться от +20 до +22, а после захода солнца опустится до +12 …+18.

Погода в октябре

Чуть больше чем через неделю начнется октябрь и по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, стартует он с довольно низких температур.

Первые заморозки также ожидаются в октябре, а более подробный прогноз погоды на осень 2021 в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.