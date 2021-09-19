Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Юлія Соколова |

Под усиленной охраной: как прошел Марш равенства в центре Киева

Под усиленной охраной: как прошел Марш равенства в центре Киева

В центре Киева в воскресенье, 19 сентября, состоялся Марш равенства 2021 в поддержку прав человека для представителей ЛГБТ-сообщества. Мероприятие уже завершилось.

По оценкам организаторов, в нем приняли участие около семи тысяч человек.

Марш стартовал в 11:00. Колонна участников мероприятия начала шествие на улице Владимирской.

Марш продолжился по бульвару Тараса Шевченко, а далее – по улицам Терещенковская и Льва Толстого до площади Льва Толстого. Там шествие и завершилось, его участники начали расходиться и спускаться в метро.

Участники шествия несли плакаты с лозунгами в защиту ЛГБТ-сообщества (Fight for right, Мы за любовь без ограничений, Будь собой – мы с тобой, Бунтуй, люби, права не отдавай и т.д.) и соответствующую символику, флаги ЛГБТ.

Они скандировали: Свобода – это наша красота, Традиция Украины – в свободе и семье, Права человека превыше всего и другие лозунги.

В центре столицы можно было заметить танцевальную платформу с представителями ЛГБТ-сообщества.

К маршу присоединились иностранные дипломаты. В частности, участие в мероприятии принял посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

После завершения Марша равенства его участников призвали спрятать ЛГБТ-символику и следовать на станцию метрополитена Площадь Льва Толстого.

Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Под усиленной охраной: как прошел Марш равенства в центре Киева / 7 фотографий

Из-за мероприятия полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины были переведены в столице на усиленный вариант несения службы, чтобы предотвратить возможные провокации. На месте присутствовали полиция диалога, кинологи и взрывотехники.

На улицах можно было увидеть кордоны правоохранителей. Периметр шествия был обнесен ограждениями, на маршруте находилось большое количество полицейских автомобилей и автозаков.

Не обошлось и без противников ЛГБТ-прайда, которые собрались возле парка Шевченко в центре столицы. Однако марш завершился без провокаций.

Из-за марша перекрывали некоторые станции метрополитена и движение транспорта.

Марш прошел под лозунгом Бок о бок на защиту равноправия.

Главная тематика КиевПрайда этого года: Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности.

В этом году был выпущен манифест Марша равенства, который содержит перечень требований к действующей власти. Среди них – принятие законопроекта №5488 о борьбе с дискриминацией и ответственности за преступления, спровоцированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости. О деталях – читайте в материале.

Фото: ОО Инсайт

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка