В центре Киева в воскресенье, 19 сентября, состоялся Марш равенства 2021 в поддержку прав человека для представителей ЛГБТ-сообщества. Мероприятие уже завершилось.

По оценкам организаторов, в нем приняли участие около семи тысяч человек.

Марш стартовал в 11:00. Колонна участников мероприятия начала шествие на улице Владимирской.

Марш продолжился по бульвару Тараса Шевченко, а далее – по улицам Терещенковская и Льва Толстого до площади Льва Толстого. Там шествие и завершилось, его участники начали расходиться и спускаться в метро.

Участники шествия несли плакаты с лозунгами в защиту ЛГБТ-сообщества (Fight for right, Мы за любовь без ограничений, Будь собой – мы с тобой, Бунтуй, люби, права не отдавай и т.д.) и соответствующую символику, флаги ЛГБТ.

Они скандировали: Свобода – это наша красота, Традиция Украины – в свободе и семье, Права человека превыше всего и другие лозунги.

В центре столицы можно было заметить танцевальную платформу с представителями ЛГБТ-сообщества.

К маршу присоединились иностранные дипломаты. В частности, участие в мероприятии принял посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

Gearing up for ⁦@KyivPride⁩. In ten minutes we start marching! Happy Pride Kyiv!!!! pic.twitter.com/wDDUIqgXP0 — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) September 19, 2021

После завершения Марша равенства его участников призвали спрятать ЛГБТ-символику и следовать на станцию метрополитена Площадь Льва Толстого.

Под усиленной охраной: как прошел Марш равенства в центре Киева / 7 фотографий

Из-за мероприятия полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины были переведены в столице на усиленный вариант несения службы, чтобы предотвратить возможные провокации. На месте присутствовали полиция диалога, кинологи и взрывотехники.

На улицах можно было увидеть кордоны правоохранителей. Периметр шествия был обнесен ограждениями, на маршруте находилось большое количество полицейских автомобилей и автозаков.

Не обошлось и без противников ЛГБТ-прайда, которые собрались возле парка Шевченко в центре столицы. Однако марш завершился без провокаций.

Из-за марша перекрывали некоторые станции метрополитена и движение транспорта.

Марш прошел под лозунгом Бок о бок на защиту равноправия.

Главная тематика КиевПрайда этого года: Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности.

В этом году был выпущен манифест Марша равенства, который содержит перечень требований к действующей власти. Среди них – принятие законопроекта №5488 о борьбе с дискриминацией и ответственности за преступления, спровоцированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости. О деталях – читайте в материале.

Фото: ОО Инсайт