В центре Киева в воскресенье, 19 сентября, состоялся Марш равенства 2021 в поддержку прав человека для представителей ЛГБТ-сообщества. Мероприятие уже завершилось.

По оценкам организаторов, в нем приняли участие около семи тысяч человек.

Марш стартовал в 11:00. Колонна участников мероприятия начала шествие на улице Владимирской.

Марш продолжился по бульвару Тараса Шевченко, а далее – по улицам Терещенковская и Льва Толстого до площади Льва Толстого. Там шествие и завершилось, его участники начали расходиться и спускаться в метро.

Участники шествия несли плакаты с лозунгами в защиту ЛГБТ-сообщества (Fight for right, Мы за любовь без ограничений, Будь собой – мы с тобой, Бунтуй, люби, права не отдавай и т.д.) и соответствующую символику, флаги ЛГБТ.

Они скандировали: Свобода – это наша красота, Традиция Украины – в свободе и семье, Права человека превыше всего и другие лозунги.

В центре столицы можно было заметить танцевальную платформу с представителями ЛГБТ-сообщества.

К маршу присоединились иностранные дипломаты. В частности, участие в мероприятии принял посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

Gearing up for ⁦@KyivPride⁩. In ten minutes we start marching! Happy Pride Kyiv!!!! pic.twitter.com/wDDUIqgXP0

— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) September 19, 2021