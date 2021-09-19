Погода на 20 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине на протяжении 20 сентября будут дождевой. На территорию Крыма, Закарпатья и частично восточных областей страны нагрянут ливни, местами с грозами. Дожди не обойдут центральную часть Украины, однако в Киеве — без осадков.

По данным Укргидрометцентра, дожди следует ожидать в ряде городов. Среди них — Луцк, Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винница, Черкассы, Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье и Симферополь. Будет дождить и под Киевом — в Фастове, Белой Церкви, Борисполе, Яготине, Вышгороде и других городах.

На востоке Украины, помимо дождей, нагрянут грозы. Синоптики призывают жителей по возможности оставаться дома или брать с собой зонтик, чтобы не намокнуть.

В северных, южных и частично западных областях Украины ожидается солнечная погода. Однако украинцам следует тепло одеваться, так как температура днем ​​преимущественно будет держаться на уровне от +10 градусов по Цельсию.

Несмотря на ливни, в южных и восточных областях Украины будет теплее — в этих регионах столбики термометра достигнут от +15 градусов.

Ночью температура упадет — преимущественно от +6 до +9, а дожди продолжатся. Ливни продлятся в течение всей ночи с 20 на 21 сентября.