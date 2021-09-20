HeForShe Tour: Вадим Карпьяк присоединился к дискуссии о гендерных стереотипах

Ведущий программы Свобода слова на ICTV Вадим Карпьяк принял участие в дискуссии о гендерных стереотипах в рамках HeForShe University Tour.

Такая глобальная площадка дает возможность студентам украинских вузов свободно дискутировать о том, как часто они сталкиваются с дискриминацией, и что нужно каждому делать, чтобы все имели равные права.

— Как-то я смотрел пресс-конференцию одного из спикеров украинского парламента и считал присутствующих там журналисток. Из 35 журналистов был только один мужчина. Это парадоксально, ведь мы смотрим на политику женскими глазами. Посмотрите на ведущих новостей на телеканалах — это, как правило, будут женщины. Мужчин-ведущих очень мало. Посмотрите на брифинги Верховной Рады — как правило вопросы формируют женщины. Но, когда мы смотрим на политику, то там абсолютное большинство — мужчины. Мы не задумываемся над тем, что политику определяют мужчины, но рассказывают об этом женщины. Это элементарный пример дисбаланса, который мы не замечаем, — рассказал о своем опыте Вадим Карпьяк.

В дискуссии также приняли участие советник посольства Швеции в Киеве Мария Линдгрен-Салтанова, активист и председатель America House во Львове Владимир Беглов и вице-президент по управлению талантами Intellias Роман Гапачило.

В процессе обсуждения студенты увидели новый учебный фильм от движения HeForShe, в котором известные украинцы и украинки рассказали о своих встречах со стереотипами. С 1 октября каждый желающий сможет посмотреть ленту онлайн. Глобальный HeForShe University Tour проходит в Черновцах, Львове, Киеве и Днепре.

HeForShe University Tour — это глобальный проект, который уже успешно состоялся в США, Великобритании, Канаде и Франции. Его цель — донести до молодежи, что стереотипы не должны решать за них, что они хотят делать или кем быть. Больше информации о проекте — на сайте.