Сегодня в Украину уже привезено более 22 млн доз вакцин, а на остатках есть около 11 млн доз. Поэтому можно просто сделать свою социальную миссию: сделать прививку и предотвратить введение дополнительных жестких ограничений, которые могут быть применены в стране.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова на ICTV.
По словам главы Минздрава, на сегодня коронавирус — это пандемия невакцинированных людей.
— Согласно анализу за период с 15 июня по 15 сентября, 92% госпитализированных с коронавирусом — вакцинированные люди, 99,2% летальных случаев — это вакцинированные, — добавил Ляшко.
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