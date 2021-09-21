Сегодня в Украину уже привезено более 22 млн доз вакцин, а на остатках есть около 11 млн доз. Поэтому можно просто сделать свою социальную миссию: сделать прививку и предотвратить введение дополнительных жестких ограничений, которые могут быть применены в стране.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По словам главы Минздрава, на сегодня коронавирус — это пандемия невакцинированных людей.

— Согласно анализу за период с 15 июня по 15 сентября, 92% госпитализированных с коронавирусом — вакцинированные люди, 99,2% летальных случаев — это вакцинированные, — добавил Ляшко.

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