Третий год для украинских школьников доступны все виды индивидуальной формы обучения – семейное (домашнее) образование, экстернат или педагогический патронаж.

Это более гибкий способ обучения, который ориентирован на потребности отдельного ребенка.

Изменения в положение, регулирующее каждую из этих форм, утверждены приказом Минобразования и вступили в силу еще 20 августа 2019 года.

С 2020 года, когда пандемия коронавируса внезапно заставила всех участников учебного процесса быстро адаптироваться к дистанционному образованию, возможность семейного обучения перестала пугать некоторых родителей и учеников.

Многие после дистанционного обучения решили продолжить образование именно в таком формате, а кто-то, возможно, чувствует, что способен справиться с обучением детей самостоятельно.

Перспективы для детей – довольно заманчивые: можно не просыпаться рано утром, есть больше свободного времени, а также нет конфликтов с педагогами и учениками, без которых невозможно представить очное обучение.

Такие соискатели образования обучаются по индивидуальному учебному плану. Оценивают уровень их знаний педагоги в специально отведенное время.

Факты ICTV решили выяснить с экспертами, что нужно для перехода на семейную форму обучения, а также, каковы ее преимущества и недостатки.

Как перейти на семейную форму обучения

– Основной документ для зачисления или перевода на индивидуальную форму обучения – это заявление одного из родителей ребенка или самого ученика, если он является совершеннолетним, – объясняет в комментарии Фактам ICTV управляющий партнер юридической компании Арес Роман Чумак.

Что указать в заявлении

В заявлении родители или лица, которые их заменяют, должны указать следующие данные:

фамилию, имя, отчество ребенка;

дату и место рождения ребенка;

фамилию, имя, отчество родителей ребенка или лиц, их заменяющих;

адрес места жительства ребенка, его родителей или лиц, их заменяющих;

контактные номера телефонов.

В конце заявления родители или лица, которые их заменяют, должны указать дату составления заявления и поставить личную подпись.

Какие документы нужны

К заявлению нужно приложить:

документ, удостоверяющий личность ученика;

медицинскую справку №086-1/о;

документ об образовании, если таковой имеется.

Это – исчерпывающий перечень документов для государственного или коммунального учреждения.

В частном учредитель либо директор может установить дополнительный перечень.

Когда можно перейти на семейную форму обучения

На индивидуальную форму можно попасть только в начале учебного года, кроме отдельных случаев.

Зачисление обычно проводится до начала учебного года. Однако перевести на такую форму обучения могут и в течение учебного года, но не позднее, чем за три месяца до годового оценивания или государственной итоговой аттестации.

Однако такое ограничение не применяется для перевода на педагогический патронаж.

Для лиц, получавших или получающих образование за рубежом или имеющих отношение к временно оккупированным территориям, зачисление и перевод на экстернат возможно в течение всего календарного года.

Случаи прекращения семейной формы обучения

Ученика могут перевести с семейной формы обучения на институциональную, если она является нерезультативной.

Это может быть решение родителей и педагогического совета учреждения.

– Его принимают тогда, когда ученик по результатам оценивания показал низкий уровень знаний. К сожалению, субъективное мнение родителей о том, что на это были определенные причины (например, ребенок волновался и т. д), значения иметь не будет, – говорит Роман Чумак.

Влияние семейного обучения на ребенка

– Если бы вы меня спросили о семейном обучении пять лет назад, а десять — тем более, я бы сказала, что пребывание ребенка в школе — чрезвычайно важно. Но сейчас мир говорит нам о том, что значительное количество профессий будут в онлайне. В частности, имеется в виду фриланс или удаленная работа, – поясняет в комментарии Фактам ICTV доктор психологических наук Инна Лукьянец.

Сегодняшние тенденции свидетельствуют о том, что количество таких профессий будет только увеличиваться. А для работы в онлайне социализация не особо нужна.

– Поэтому сейчас говорить о том, что всем подряд нужна социализация, уже было бы неправильно, – констатирует психолог.

Каким детям подходит семейное обучение

Инна Лукьянец уверена: хотя однозначный ответ дать на этот вопрос невозможно, стоит учитывать индивидуальные психологические характеристики ребенка.

– Дети-интроверты не нуждаются в большом круге общения. Они устают от людей, уроков, особенно если еще и имеют меланхолический темперамент. Это врожденные характеристики, люди с ними рождаются. Такое нельзя перевоспитать, – подчеркивает доктор психологических наук.

По ее словам, часто это могут быть очень умные дети, но из-за своих психологических характеристик они неспособны выдержать одинаковый для всех учебный процесс. Поэтому может ухудшаться успеваемость, поскольку ребенок не в состоянии выявить свои таланты и способности.

– Есть дети-экстраверты. Они любят общение, быть в центре внимания. В коллективе они заряжаются энергией, набираются сил. Для таких детей школа – это очень хорошая площадка, где им очень комфортно, – говорит Инна Лукьянец.

Раньше школьников учили адаптироваться к любым условиям, потому что не было онлайна, и все ученики после учебных заведений были вынуждены идти в социум, в коллективы на работах.

– Мы все должны были приспосабливаться. А сегодня мир изменился, заметна тенденция, что люди могут оставаться собой. Если не подходит работа в коллективе или там, где есть нормированный рабочий день, можно работать дома, вести бизнес, где есть только ты или несколько наемных работников, – замечает Инна Лукьянец.

Родителям, которые размышляют над тем, не выбрать ли семейную форму обучения, психолог советует внимательнее присмотреться к ребенку и его потребностям.

– Часто родители закрывают собственные потребности, а не детские. Например, родителей когда-то угнетала школа или у них были конфликты с учителями, поэтому они считают, что и их ребенок будет плохо себя чувствовать в школе. Но природа часто “шутит”, и у родителей-интровертов и меланхоликов рождаются дети-экстраверты, да еще и холерики, – улыбается психолог.

Именно поэтому родителям нужно помнить о том, что ребенок – это отдельная система.

– Понятно, что экстравертированный ребенок не будет работать изолированно, ему понадобится коллектив. А для этого нужна социализация, потому что школа – это не столько о знаниях, сколько об умении приспособиться к жизни: решать конфликты, находить друзей, ссориться, мириться, искать компромиссы, – объясняет доктор психологических наук.

Как социализировать ребенка во время семейного обучения

Одним из вариантов социализации для ребенка, обучающегося на семейной форме обучения, являются кружки.

Но там преимущественно дети имеют общие интересы, потому и выбрали тот или иной кружок. А в школе процент “случайных” людей выше.

– Школа учит находить контакт с людьми, определять для себя, что есть разные люди, и я могу с ними учиться, но могу не общаться, потому что они мне неинтересны. Школа – это более жесткая реальная жизнь, она учит выживать. Если у ребенка будет бизнес, где ему нужно будет коммуницировать, то школа – это хорошая платформа для этого, – говорит она.

Полезен для детей даже навык списывать, чего нет в семейном обучении, где ребенок может полагаться только на себя и свои знания.

– В школе больше способов списать или договориться. Это иногда даже хорошо, потому что ребенок понимает, что в жизни для решения определенной ситуации есть не один путь, а два, три, четыре или даже пять. Поэтому умение списывать – это также нужный навык в жизни, – замечает психолог.

Переводить ли на семейное обучение детей, ставших жертвами буллинга

Доктор психологических наук отмечает: любое насилие – это плохо, но люди живут в мире, где оно, увы, есть. И ребенок, который столкнулся со школьным буллингом, будет более осторожным во взрослых коллективах и социуме.

– Человек, который не знал, что насилие существует, будет более доверчив и открыт. Потому эти травмы могут произойти во взрослой жизни, и они будут не менее травматичными, чем те, которые пришлось пережить в школе, – утверждает она.

Насилие – это однозначно негативное явление. Однако не посещать школу лишь ради того, чтобы не стать там жертвой буллинга, точно не стоит.