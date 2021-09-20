Руководитель департамента публицистических проектов ICTV Оксана Соколова и руководитель информационной службы телеканала Елена Фроляк стали модераторами V Украинского женского конгресса, который состоялся 15-16 сентября в Киеве.

В частности, автор и ведущая аналитического еженедельника Факты недели Оксана Соколова вела дискуссию Женщины в политике: борьба за возможность принимать решения.

— История знает десятки примеров выдающихся женщин-политиков. Несмотря на это, им приходится продолжать доказывать свою состоятельность участвовать в политических процессах. Отвоевывать свое право влиять на государственные решения. А в Украине особенно. У нас 54% населения — женщины, и они должны быть пропорционально представлены там, где принимаются важные для жизни страны решения, — считает она.

Участники панели поднимали много болезненных тем: относительно неравного доступа к руководящим должностям в политике, относительно использования женщин в качестве технических кандидатов в избирательных списках и относительно сфер, где вращается больше денег — под контролем мужчин.

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— Раньше сельскими головами активно избирались женщины. По состоянию на 2015 год их было 55% на должностях. Но как только пошла децентрализация и деньги переместились в регионы — женщины начали терять свои позиции. В 2020 году на должности сельских голов уже больше стали избираться мужчины, — отметила ведущая ICTV.

Соколова считает, что одним только введением квот, без изменений в общественной ментальности, ничего не решишь — нужно менять политическую культуру.

Еще одну дискуссию конгресса на тему Генерация независимости, равенства и свободы модерировала ведущая Фактов Елена Фроляк.

— Панель была подобрана довольно удачно: здесь и юрист, и блогер, и мастерица ювелирных украшений, даже девушка, которая занимается робототехникой. Каждая выбрала сложный бизнес, где уже давно господствуют мужчины, но девушки уверенно идут и, похоже, готовы к любым препятствиям. Это на самом деле вдохновляет! Это новое поколение, это новый взгляд на жизнь и новая ценность, — отметила телеведущая во время женского конгресса.

Прежде всего, ведущая ICTV отметили высокий уровень наших молодых женщин:

— Они образованные, уверенные в себе, продвинутые, немного упрямые, знают чего хотят и уважают себя. Они, видимо, сталкиваются, как и все мы, со стереотипами, гендерными архаизмами, но они решили их не замечать и двигаются дальше.

Украинский женский конгресс создан для того, чтобы продемонстрировать, что вопрос гендерного равенства активно обсуждается, и общество готово бросить вызов стереотипам и изменить их, чтобы все имели равные возможности.

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