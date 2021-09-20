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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Украина может перейти в желтую епидзону с 22 сентября

жінка у масці

Во вторник, 21 сентября, Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС соберется на заседание, во время которого рассмотрят введение желтого эпидемического уровня на всей территории Украины с 22 сентября.

По данным Министерства здравоохранения, за последнюю неделю количество новых Covid-случаев возросло на 68%, а госпитализаций — на 51%. По словам министра Виктора Ляшко, реанимационные койки заняты на 33%, а с кислородом — на 29%.

Если соответствующее решение примут, тогда все области Украины попадут в желтую эпидзону. В то же время заработают обновленные ограничения, при которых заведения хозяйствования и образования могут перейти на дистанционную работу, если там вакцинировано против коронавируса менее 80% работников.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что каждый украинец может бесплатно сделать прививку против Covid-заболевания различными препаратами на выбор. По его словам, вакцинация остается приоритетной для противодействия пандемии коронавируса.

Из-за ухудшения эпидситуации правительство приняло решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2021 года. Новые карантинные ограничения предусматривают привилегии для вакцинированных граждан и ограничивают работу учебных заведений при определенных условиях.

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Источник: Кабмин

Фото: Pexels

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